Amelie Lens & KI/KI θα τα «σπάσουν» στο dancefloor του ΣΕΦ

Η απόλυτη σούπερσταρ, Amelie Lens, και η αινιγματική KI/KI βάζουν φωτιά στην κεντρική Αρένα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά ακατάπαυστης ενέργειας και ήχων. Time to light up the dancefloor!

Λίγα λόγια για την Amelie Lens

Η Amelie Lens από το Βέλγιο είναι DJ ηλεκτρονικής μουσικής, παραγωγός δίσκων και ιδιοκτήτρια της δισκογραφικής εταιρείας Lenske.

Η Lens άρχισε να ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική στα 15 της χρόνια, αφού παρακολούθησε το 2005 το φεστιβάλ Dour στο Βέλγιο, μια εμπειρία που περιγράφει ως «που της άλλαξε τη ζωή». Η ίδια λέει: «Μόλις γύρισα σπίτι, άρχισα να διαβάζω για την ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής και ανακάλυψα τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες και εταιρείες. Ήταν σαν να άνοιξε ένας εντελώς νέος κόσμος για μένα- έφτιαχνα λίστες αναπαραγωγής στο iTunes, βάζοντας τα κομμάτια σε μια σειρά που μου άρεσε, κάτι σαν podcast».

Το 2015, ίδρυσε μια εταιρεία με την ονομασία «Baerbar» μαζί με τον φίλο της Sam Deliaert, ο οποίος είναι επίσης DJ με το καλλιτεχνικό όνομα Farrago. Το 2016, το πρώτο της κομμάτι «Exhale» κυκλοφόρησε στο ιταλικό imprint Lyase Recordings. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα τρίο κυκλοφοριών στο Second State της Pan-Pot και ένα collab EP με τον Regal στην Involve Records. Το 2018, ξεκίνησε τη δική της δισκογραφική εταιρεία με το όνομα Lenske. Ως resident στο Labyrinth Club του Hasselt, η Lens άρχισε να επιμελείται τις δικές της βραδιές με το όνομα EXHALE. Η Lens έχει επεκτείνει τα πάρτι EXHALE πιο μακριά, με τακτικά showcases στο κλαμπ Fabric του Λονδίνου και στα φεστιβάλ Creamfields, OFFSonar, Dour και Extrema.

Λίγα λόγια για την ΚΙ/ΚΙ

Έχοντας ως βάση την trance, το acid και τη techno, φιλοτεχνεί ανεπαίσθητα τη δική της υπογραφή: ένα ηχητικό βασίλειο που είναι γρήγορο αλλά ονειρικό, φουτουριστικό αλλά νοσταλγικό, αυστηρό αλλά – πάντα – γεμάτο έκσταση.

Ξεκινώντας ως resident DJ στο queer προπύργιο Spielraum το 2018, η KI/KI εξελίχθηκε ραγδαία σε οχυρό της νυχτερινής ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της με αξέχαστα ολονύχτια, επιμελείται τη δική της σειρά «KI/KI invites» και προκαλεί φρενίτιδα στις πίστες από το Säule μέχρι το Bassiani και το ∄.

Ως καλλιτέχνιδα, η συνεργασία και η κοινότητα είναι απαραίτητες για την τέχνη της KI/KI. Ενώ οι σκηνές των φεστιβάλ και οι αποθήκες έχουν γίνει το δεύτερο σπίτι της, η καρδιά της εξακολουθεί να χτυπάει πιο δυνατά για τις σκοτεινές και οικείες παρυφές της νυχτερινής ζωής. Πέρα από τη μουσική, αυτή η καλλιτεχνικότητα αιμορραγεί σε όλες τις μορφές συνεργασίας- με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το πρότζεκτ «not for sleeping» με την κολεκτίβα μόδας The New Originals του Άμστερνταμ.

Ημερομηνία: Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024

Τοποθεσία: ΣΕΦ (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) Αρένα · Νέο Φάληρο · Αθήνα

Ώρα: Από 23:00 – 08:00

Προπώληση: tickets.in.gr