Η Χεζμπολάχ στοχοποιεί στρατεύματα του Ισραήλ και ρουκέτες πλήττουν βάση των ΗΠΑ

Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη εναντίον βάσης όπου στρατωνίζονται αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δυο πηγές του στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Baghdad Intnl Airport – U.S. Victoria base attacks update | Four rockets were launched at the U.S. Victoria Base near Baghdad International Airport from the al-Ameria neighborhood in western Baghdad. U.S. air defenses intercepted two of the rockets. The third rocket is being… pic.twitter.com/kSHmywJR8b

— dan linnaeus (@DanLinnaeus) September 30, 2024