Μπορέλ: Κάθε νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση θα επιδείνωνε την κατάσταση και πρέπει να αποφευχθεί

Οποιαδήποτε νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση «θα επιδείνωνε την κατάσταση και πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που συγκάλεσε σήμερα εκτάκτως, για την «συνεχιζόμενη κλιμάκωση στον Λίβανο».

Ο Μπορέλ έκανε έκκληση για σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, «σε κάθε περίπτωση» και τόνισε ότι η κυριαρχία του Ισραήλ και του Λιβάνου πρέπει να είναι εγγυημένη. «Τώρα τα όπλα πρέπει να σωπάσουν και να μιλήσει η διπλωματία», ανέφερε.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις Αρχές του Λιβάνου, ήδη ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, πολλοί εκ των οποίων φεύγουν προς τη Συρία, πρόσθεσε στη συνέχεια.

