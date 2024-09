Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor εναντίον του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, στόχος της επίθεσης ήταν το κιμπούτς Κφαρ Γκιλαντί στο βόρειο Ισραήλ.

Οι ιρανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι Noor χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hezbollah claims to have launched for the first time a «Nour» missile at the evacuated Israeli border community of Kfar Giladi a short while ago.

According to the IDF, one projectile launched from Lebanon struck an open area near the community, causing no injuries.

Hezbollah…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2024