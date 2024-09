Μέλανι Χάμρικ: Ο έρωτας (με τον Μικ Τζάγκερ) χρόνια δεν κοιτά

Είναι ένα από τα ζευγάρια που έχουν βρεθεί στην επικαιρότητα αρκετές φορές, λόγω της διαφοράς ηλικίας τους. Η 37χρονη Μέλανι Χάμρικ διατηρεί μακροχρόνιο δεσμό με τον διάσημο μουσικό Μικ Τζάγκερ και το απολαμβάνει ιδιαίτερα, αδιαφορώντας για τα σχόλια που αφορούν την διαφορά ηλικίας τους.

Το ζευγάρι μάλιστα παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη, όπου πήρε θέση για όσα γράφονται σχετικά με τον δεσμό τους. Συγκεκριμένα μίλησαν στους Times για την επιλογή τους να μην επικεντρωθούν στα 44 χρόνια διαφοράς μεταξύ τους.

Mick Jagger and Melanie Hamrick have been together for 10 years now, and age seems but a number to them. https://t.co/2Q8Q14kdOs

— TODAY (@TODAYshow) September 24, 2024