Οι αρχές της Σουηδίας κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι ευθύνεται για μεγάλη κυβερνοπειρατεία που σημειώθηκε το 2023, στο πλαίσιο της οποίας άνθρωποι δέχονταν μηνύματα στα κινητά τους που τους καλούσαν να «εκδικηθούν» όσους έκαψαν αντίτυπα του Κορανιού.

Το καλοκαίρι του 2023 εστάλησαν στη Σουηδία περίπου 15.000 μηνύματα τα οποία ζητούσαν από τους παραλήπτες τους «να πάρουν εκδίκηση από όσους έκαψαν αντίτυπα που Κορανιού», σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής εισαγγελίας.

Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν «να προκληθεί διχόνοια στη σουηδική κοινωνία» και να παρουσιαστεί η Σουηδία ως μια «ισλαμοφοβική χώρα».

