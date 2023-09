Η αστυνομία της Σουηδίας συνέλαβε σήμερα περισσότερα από δέκα άτομα, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στην πόλη Μάλμε με αφορμή μια συγκέντρωση, κατά τη διάρκεια της οποίας κάηκε, για άλλη μια φορά, ένα αντίτυπο του Κορανίου.

Η σημερινή συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τον Ιρακινό πρόσφυγα Σαλουάν Μομίκα, στα πρότυπα άλλων παρόμοιων που προκάλεσαν την οργή του μουσουλμανικού κόσμου, έγινε σε μια πλατεία του Μάλμε, πόλης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μεταναστών.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση SVT, περίπου 200 άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν τον Μομίκα. Οι παριστάμενοι «εξέφρασαν τη συναισθηματική φόρτισή τους αφού ο διοργανωτής έκαψε σελίδες» του βιβλίου, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ξέσπασαν «βίαιες ταραχές» γύρω στις 13.45, τοπική ώρα.

Ο διοργανωτής αποχώρησε, όμως μια ομάδα ανθρώπων παρέμεινε στην πλατεία. Περίπου 10 συνελήφθησαν για διασάλευση της τάξης και δύο άλλοι ως ύποπτοι για συμμετοχή σε βίαιες ταραχές.

