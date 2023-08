Πλήθος μουσουλμάνων επιτέθηκαν σήμερα σε χριστιανική κοινότητα στο ανατολικό Πακιστάν, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές εκκλησίες και βάζοντας φωτιά σε δεκάδες σπίτια αφού κατηγόρησαν μέλη της ότι βεβήλωσαν το Κοράνι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και δήλωσαν ηγέτες της κοινότητας.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στην πόλη Τζαρανουάλα της περιοχής Φαϊζαλαμπάντ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ναβίντ Άχμαντ. Ένα βίαιο πλήθος επιτέθηκε στην κοινότητα αφού δύο χριστιανοί κατηγορήθηκαν για βλασφημία, είπε.

Το σημείο αποκλείστηκε καθώς η αστυνομία προσπαθεί να διαπραγματευθεί με το πλήθος, δήλωσε ο επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας Ουσμάν Ανουάρ στον αγγλόφωνο ιστότοπο Dawn.com.

Μια μεγάλη εκκλησία και ορισμένες μικρότερες βανδαλίστηκαν, είπε.

Δεκάδες άνθρωποι απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο εκεί κοντά.

Η τοπική διοίκηση κάλεσε παραστρατιωτικές μονάδες για να αντιμετωπίσουν το βίαιο πλήθος και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, σύμφωνα με κυβερνητική διαταγή που είδε το Reuters.

— Violence erupted in Jarranwala over allegations of blasphemy & disrespect of Quran by two Christian individuals. pic.twitter.com/I7OGBRCHdK

Just IN:— Churches vandalized and Christian colonies attacked by mobs in Jaranwala, Faisalabad, Pakistan.

🔴 #BREAKING Pakistani Muslim extremists chant religious slogans as they burn down a Church & homes of Christians in Faisalabad.

Attacks come after local Muslims accused a Christian family of blasphemy.

Such pro-blasphemy brigades in Pakistan are known to have state-backing. pic.twitter.com/qbA8jndQvJ

— South Asia Press (@SouthAsiaPress) August 16, 2023