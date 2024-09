Kim Yeji: Θα παίξει έναν ρόλο ραμμένο στα μέτρα της η viral σκοπεύτρια των Ολυμπιακών Αγώνων

Η Νοτιοκορεάτισσα σκοπεύτρια Kim Yeji, της οποίας η δεξιοτεχνία και το cool στυλ την έκαναν κατευθείαν viral στα social media κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου, μόλις απέκτησε τον πρώτο της ρόλο στην υποκριτική. Μάλιστα, θα υποδυθεί έναν δολοφόνο!

Η 32χρονη πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι των 10 μέτρων γυναικών τον Ιούλιο και η εξαιρετικά ψύχραιμη συμπεριφορά της, σε συνδυασμό με τα συρμάτινα γυαλιά σκοποβολής και το στυλάτο καπέλο του μπέιζμπολ που είχε επιλέξει, τη μετέτρεψαν σε παγκόσμιο viral.

