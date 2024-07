Η ανέκφραστη Kim Ye-ji σπάει παγκόσμιο ρεκόρ και γίνεται viral για το “coolness” της

Στην πραγματικότητα, το βίντεο είναι από αθλητικό τουρνουά που έγινε τον περασμένο Μάιο. Απλά τώρα και με αφορμή το μετάλλιο που πήρε, εμφανίστηκε ξανά στον μαγικό κόσμο του ίντερνετ.

Όσο ανέκφραστη και αν είναι, η Kim Ye-ji δεν κρύβει την αδυναμία της, η οποία δεν είναι άλλη από την κόρη της. Κατά τον αγώνα της στους Ολυμπιακούς, είχε πάνω το γούρι της, ένα λούτρινο ελεφαντάκι της κόρης της. Τελικά όντως, πόσο πιο cool μπορεί να γίνει;

Omg her daughter’s elephant doll was with her during the olympics🥹 Kim Yeji is MOTHERING. pic.twitter.com/kiZlb7Beia

— Lit 🍉 (@hahyunsing) July 30, 2024