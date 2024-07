Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Κανονικά στην κατηγορία γυναικών οι πυγμάχοι Lin Yu-ting και Imane Khelif

Δύο αθλήτριες έλαβαν άδεια να συμμετάσχουν στην πυγμαχία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού είχαν αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του περασμένου έτους λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Η ταϊβανή Lin Yu-ting έχασε το χάλκινο μετάλλιο που είχε κερδίσει τον Μάρτιο του 2023 μετά από αποτυχία σε τεστ επιλεξιμότητας φύλου.

Πληροφορίες από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή έδειξαν επίσης ότι η αλγερινή Imane Khelif αποκλείστηκε από τους αγώνες του Νέου Δελχί λόγω αποτυχίας στο τεστ επιπέδων τεστοστερόνης.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί η 28χρονη Yu-ting και η 25χρονη Khelif αποκλείστηκαν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του περασμένου έτους.

Algerian Imane Khelif and Lin Yu-Ting of Taiwan were banned from last year’s World Boxing Champs for being deemed biologically male, but can compete in the Olympics due to more ‘»relaxed rules». https://t.co/IJ8ufeapE5

The International Olympic Committee says Chinese Taipei’s Lin Yu-ting, who got disqualified from the previous world championships, is eligible for the Paris Games as she competes in the same women’s 57kg category as Nesthy Petecio. #Paris2024 https://t.co/he3t8Gveb1

— Rappler (@rapplerdotcom) July 31, 2024