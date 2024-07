Χρυσό μετάλλιο. Η κατάκτηση ενός χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου είναι το αποκορύφωμα για κάθε αθλητή που έχει το προνόμιο να αγωνιστεί στο αθλητικό γεγονός.

Ωστόσο, η αριθμητική του αξία μπορεί να σας σοκάρει.

Η διοργάνωση που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, διάρκειας δυόμισι εβδομάδων, φέρνει χιλιάδες αθλητές αντιμέτωπους μεταξύ τους σε μια μάχη για να δουν ποιος είναι ο καλύτερος στο αντίστοιχο άθλημα.

Αλλά για τους αθλητές που κερδίζουν χρυσό, τι παίρνουν στην πραγματικότητα στα χέρια τους; Και πόσο αξίζουν;

Τα χρυσά μετάλλια που κερδίζουν οι αθλητές δεν είναι στην πραγματικότητα χρυσά όσο το χρώμα που εκπέμπουν.

Και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, υπάρχει μια επιπλέον προσθήκη στο καθιερωμένο… μακιγιάζ.

Ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο απαιτείται στην πραγματικότητα να αποτελείται τουλάχιστον κατά 92,5% από ασήμι.

Κάθε μετάλλιο πρέπει να έχει μόνο έξι γραμμάρια χρυσού.

Αντίθετα, το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο είναι και τα δύο πλήρως στερεά στα αντίστοιχα μέταλλα.

Unique symbol of a dream coming true.

The ultimate reward for a victory or a podium finish!

They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower.

Here are the #Paris2024 Olympic and Paralympic medals.@Olympics @Paralympics pic.twitter.com/08VLwyVwq6

— Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2024