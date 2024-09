Σαρώνει το φαινόμενο Χάαλαντ

Τα κατορθώματα του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Πρέμιερ Λιγκ έχουν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις καθώς ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είναι μια «μηχανή» σκοραρίσματος διαλύοντας κάθε άμυνα που βρίσκει στο διάβα του.

Κανένα πλάνο δεν φαίνεται ικανό ν’ αντιμετωπίσει τον διεθνή στράικερ των πρωταθλητών Αγγλίας κι αυτό επιβεβαιώθηκε και στο σημερινό παιχνίδι της Σίτι με αντίπαλο την Μπρέντφορντ στο Έιτιχαντ.

Εκεί που οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν, μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα, αλλά ούτε αυτός ο αιφνιδιασμός αποτέλεσε πρόβλημα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, για την ομάδα που έχει στο δυναμικό της τον Χάαλαντ, τον επιθετικό που κάνει… εύκολη την ζωή των συμπαικτών του στην Σίτι.

▫️ Broke Wayne Rooney’s record for the most goals after four games

▫️ His nine goals are more than 𝐚𝐧𝐲 Premier League team

▫️ Won the league and the Golden Boot in both his full seasons at City

Erling Haaland is making the Premier League his playground 🛝 pic.twitter.com/Bz7u2ye5Ap

— B/R Football (@brfootball) September 14, 2024