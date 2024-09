Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν πλέον σκοτωθεί και 36 έχουν τραυματιστεί από την ισραηλινή επίθεση στην περιφέρεια Χάμα στην κεντρική Συρία, ανέφερε ο διευθυντής υγείας της πόλης, Μάχερ αλ Γιούνες, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο αλ Γιούνες.

Αργά το βράδυ της Κυριακής τα ισραηλινά πλήγματα στόχευσαν πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Χάμα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι τα αμυντικά συστήματα της χώρας αναχαίτισαν και κατέρριψαν ορισμένα από αυτά.

‘Ένα παρατηρητήριο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε νωρίτερα ότι τουλάχιστον τέσσερις στρατιώτες και τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα που κατέστρεψαν στρατιωτικές και επιστημονικές εγκαταστάσεις όπου υπήρχαν ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονταν από το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν σχολιάζει αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης.

Syrian air defenses confronted an Israeli aggression targeting several sites. Initial reports indicate that one of the Israeli airstrikes has targeted the Scientific Research Center in Masyaf, in Hama countryside. The Israeli enemy made 14 martyrs and 43 injuries, 6 critical. pic.twitter.com/ij2VT6wXpC

Giant explosion in #Syria, measuring over 2 on the Richter scale, which local press are reporting as an Israeli air strike on the 47th military brigade compound in South #Hama, picked up on earth quake monitors in Lebanon and Turkey. Image from local press https://t.co/gAiBNFhSVK pic.twitter.com/xBmvADHDpw

— WikiLeaks (@wikileaks) April 29, 2018