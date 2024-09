Μια Βρετανίδα που έκανε πεζοπορία στη Μαγιόρκα βρέθηκε νεκρή ενώ ένας άνδρας αγνοείται, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το νησί στις αρχές της εβδομάδας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Οι δύο πεζοπόροι αγνοούνταν από το βράδυ της Δευτέρας. Είχαν πάει σε μια ορεινή περιοχή, στη βόρεια πλευρά της Μαγιόρκας, όπου βρίσκεται το φαράγγι Τόρεντ δε Παρέις, το οποίο καταλήγει στη Μεσόγειο.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή. «Η Πολιτοφυλακή και η πυροσβεστική συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου αγνοούμενου».

Πώς προκλήθηκε η καταιγίδα που «έπνιξε» τη Μαγιόρκα:

System that brought heavy rain (60mm in one hour), which caused flooding in #Mallorca yesterday seen in this Day Microphysics RGB loop (9-15UTC), via Jochen Kerkmann pic.twitter.com/rS3Hm8TEE8

— EUMETSAT Users (@eumetsat_users) September 4, 2024