Έντονη κατολίσθηση προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που πέφτουν λόγω της τροπικής καταιγίδας Γκέμι που σαρώνει τη Κίνα. Μέχρι στιγμής, τη ζωή τους έχουν χάσει 12 άτομα. Τα φαινόμενα οδήγησαν σε πλημμύρες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και σε προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι άνεμοι που συνοδεύουν το καιρικό φαινόμενο Γκέμι, το οποίο υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα από τυφώνα, είχαν ως επί το πλείστον κοπάσει μέχρι σήμερα, αλλά πολλά μέρη της Κίνας παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρών από τις βροχές που είχαν πέσει προηγουμένως. Μετά την τροπική καταιγίδα μπορεί να υπάρξουν και νέες βροχοπτώσεις σε ήδη βεβαρημένες από ισχυρές βροχές πόλεις, προειδοποίησαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Οι 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Χενγκγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν σήμερα το πρωί, παγιδεύοντας 18 ανθρώπους, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Έξι επιζώντες που έχουν τραυματιστεί διασώθηκαν. Οι αρχές της Χουνάν εξέδωσαν εξάλλου προειδοποίηση για πλημμύρες καθώς συνεχίζονταν σήμερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην επαρχία.

Στο μεταξύ δύο αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος της πόλης Λιντζιάνγκ στην επαρχία Τζιλίν, αγνοούνται, πρόσθεσε το CCTV επικαλούμενο τις αρχές της πόλης. Πάνω από 27.000 άνθρωποι στη βορειοανατολική Κίνα απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και ανεστάλη η λειτουργία εκατοντάδων εργοστασίων.

As of 6 a.m. Friday, about 628,600 people in east China’s Fujian Province had been affected by Typhoon Gaemi, the third typhoon of this year, with some 290,000 residents relocated so far https://t.co/x7OEg5nOsb pic.twitter.com/kFM0gX4gTR

— China Xinhua News (@XHNews) July 26, 2024