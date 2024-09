Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Τασμανίας έχουν μείνει σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εξαιτίας των ισχυρών καταιγίδων που σαρώνουν το νησί στα νότια της ηπειρωτικής Αυστραλίας.

«Περίπου 30.000 καταναλωτές δεν έχουν ρεύμα σε όλη την πολιτεία», ανέφερε το πρωί η TasNetworks, η κρατική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τασμανία.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι το ψυχρό μέτωπο απομακρύνεται από την Τασμανία, αλλά ένα δεύτερο προβλέπεται στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Severe Weather Update: Severe weather continues for the south-east.

Video current: 12pm AEST Sunday 1 September 2024.

Know your weather. Know your risk. For the latest forecasts and warnings go to our website https://t.co/4W35o8i7wJ or the BOM Weather app. pic.twitter.com/Nny5RSGhew

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) September 1, 2024