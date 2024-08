Η Ρωσία λέει ότι εξουδετέρωσε ουκρανικό πυρομαχικό διασποράς κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς εξουδετέρωσαν επιτυχώς ουκρανικό πυρομαχικό διασποράς που βρέθηκε κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου της Εθνοφρουράς.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, ένας καταρριφθείς πύραυλος, προερχόμενος από εκτοξευτήρα ρουκετών HIMARS, βρέθηκε στην περιφέρεια του Κουρσκ σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.

Ο σταθμός λειτουργεί κανονικά, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

⚡🇷🇺Russian sappers clear and neutralize the fragments of the M30 DPICM GMLRS cluster missile from the 🇺🇦M142 HIMARS in the Kurchatov region of the Kursk region pic.twitter.com/4nuZVwvGgu

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 28, 2024