Τσάνινγκ Τέιτουμ: Δεν έπλενε τα ρούχα του για έναν ολόκληρο χρόνο

Καλά το πλύσιμο των πιάτων. Καλά το σφουγγάρισμα. Οkay το σκούπισμα. Βάζεις λίγο μουσική, το ζεις, περνάει η ώρα. Αλλά, πραγματικά, τι πιο βαρετό από την μπουγάδα; Για να μην πιάσουμε το σιδέρωμα. Όλοι μας βαρεθήκαμε κάποια στιγμή (αν όχι πολλές) να κάνουμε αυτές τις δύο δουλειές του σπιτιού. Στην ίδια κατάσταση έφτασε και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ σε κάποια φάση μάλλον, αφού αποκάλυψε ότι έφτασε να αγοράζει νέα πουκάμισα κάθε εβδομάδα, για να μην πλένει τα ρούχα του.

Μιλώντας στο περιοδικό GQ, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να πλύνει ρούχα. «Μισώ να πλένω ρούχα. Το μισώ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Δεν μπορώ να το περιγράψω», είπε χαρακτηριστικά – και, εδώ που τα λέμε, τον καταλαβαίνουμε.

Channing Tatum reveals he bought new t-shirts for an entire year just to avoid doing laundry:

“I hate doing laundry. Like, I hate it more than I can possibly say.” pic.twitter.com/sMBAzFrAcK

