Η Νικόλ Κίντμαν για τις συμμετοχές της σε blockbusters – «Είχα την ευκαιρία να φιλήσω τον Μπάτμαν»

Η Νικόλ Κίντμαν υπερασπίζεται την επιλογή της να πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το Batman Forever και το Aquaman.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό L’Officiel, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί θα πρωταγωνιστούσε σε μια ταινία του Batman, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της.

«Όλοι λένε ‘γιατί το κάνεις αυτό;’ και απαντώ «επειδή μπορώ να φιλήσω τον Μπάτμαν!» μοιράστηκε χαριτολογώντας η Νικόλ Κίντμαν.

«Αυτό που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι δεν πρόκειται για το τσεκ. Πολλές από τις mainstream μεγάλες υπερπαραγωγές που κάνω είναι ελπίζω διαφορετικές» εξήγησε στη συνέχεια.

Η Νικόλ Κίντμαν έπαιξε την Dr Chase Meridian στο Batman Forever του 1995 δίπλα στον Val Kilmer ως Μπάτμαν και τον Chris O’Donnell ως Ρόμπιν, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να συμπληρώνουν οι Tommy Lee Jones και Jim Carrey.

Δεκαετίες αργότερα, η λαμπερή ηθοποιός επέστρεψε στην ιστορία του σούπερ ήρωα ως Queen Atlanta το 2018 δίπλα στον Τζέισον Μομόα. Η ηθοποιός είπε ότι πήρε τον ρόλο επειδή ήθελε να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη James Wan, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία ταινιών τρόμου όπως τα The Conjuring και Saw.

Η επιθυμία της Νικόλ Κίντμαν για ταινία τρόμου

«Θα ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί του σε ταινία τρόμου» σημείωσε η Νικόλ Κίντμαν.

Η σταρ του Big Little Lies μοιράστηκε και την επιθυμία της να πρωταγωνιστήσει σε μια κλασική ταινία τρόμου (είχε πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό τρόμου/θρίλερ The Others).

«Δεν έχω κάνει ακόμα κλασική ταινία τρόμου. Το θέτω γιατί παρακολουθώ σκληροπυρηνικές ταινίες τρόμου. Είμαι θαυμάστρια του Ti West» υπογράμμισε η Νικόλ Κίντμαν.

Η Νικόλ Κίντμαν έχει αναλάβει περισσότερους τηλεοπτικούς ρόλους από τότε που το Big Little Lies έγινε για πρώτη φορά τεράστια επιτυχία το 2017. Στα πρόσφατα έργα της συμπεριλαμβάνονται τα The Undoing, Expats και Nine Perfect Strangers.

«Έχω ερωτευτεί το long format επειδή μου αρέσει το χτίσιμο του χαρακτήρα και μου αρέσει που είναι περιορισμένοι. Δεν αφιερώνεις πολύ χρόνο. Έχει ακόμα μια κινηματογραφική αίσθηση. Μοιάζε περισσότερο με αργό κάψιμο παρά με ταινία, όπου έχεις μόνο δύο ώρες για να πεις την ιστορία σου και να φτιάξεις έναν χαρακτήρα».