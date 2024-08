Ο Τράβις Κελς εκστασιάζεται με την αγαπημένη του, Τέιλορ Σουίφτ – «Η καλύτερη ερμηνεύτρια»

Σε μια συζήτηση με τον Άνταμ Σάντλερ στο πρώτο επεισόδιο της 3ης σεζόν του podcast New Heights, ο tight end του NFL δέχτηκε πολλά εύσημα από τον ηθοποιό και κωμικό για την κοπέλα του, Τέιλορ Σουίφτ.

«Κάθε φορά που η Τέιλορ γελάει μαζί σου, όλη η γ@μημέν@ η οικογένειά μου είναι σαν να χαίρεται»

«Παρεμπιπτόντως, τι κορίτσι. Τι κορίτσι», είπε ο 57χρονος Σάντλερ για τη σούπερ σταρ, με τον Τράβις να απαντά: «Το ξέρεις. Το ξέρεις. Η καλύτερη ερμηνεύτρια που υπάρχει εκεί έξω».

Ο Σάντλερ ανέφερε στη συνέχεια ότι η Σουίφτ, 34 ετών, είναι πολύ σημαντική για την οικογένεια του.

«Με έχεις κάνει να ιδρώνω εδώ πέρα»

«Φίλε, σημαίνει τόσα πολλά για το σπίτι μας», είπε ο ηθοποιός του Spaceman, προσθέτοντας ότι όταν ο ίδιος και οι κόρες του Sadie, 18 ετών, και Sunny, 15 ετών παρακολούθησαν την πρεμιέρα του Eras Tour της Σουίφτ στο Λος Άντζελες τον περασμένο Οκτώβριο, εκείνη έκανε μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσει με τα κορίτσια, τα οποία πρωταγωνίστησαν στην ταινία «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» με τον μπαμπά τους.

Σε πλάνα που τραβήχτηκαν στην πρεμιέρα το περασμένο φθινόπωρο, η Σουίφτ εθεάθη να αγκαλιάζει τον Σάντλερ και τις δύο κόρες του μετά το τέλος της ταινίας. Το αστέρι του Uncut Gems συνέχισε να επικροτεί περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας και του τρεις φορές πρωταθλητή του Super Bowl.

«Τόσο καλά, φίλε», απάντησε τότε ο Τράβις και στη συνέχεια πρόσθεσε γελώντας: «Με έχεις κάνει να ιδρώνω εδώ πέρα».

*Με πληροφορίες από: People