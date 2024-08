Μάικλ Μάντσεν: Τι απαντά στις εναντίον του κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία

Μπορεί το όνομά του να μην το θυμάσαι, αλλά το πρόσωπό του δεν το ξεχνάς. Άλλωστε μιλάμε για έναν από τους γνωστούς δευτεραγωνιστές του Χόλιγουντ και αγαπημένο παιδί του Κουέντιν Ταραντίνο, έχοντας παίξει σε μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες όπως «Reservoir Dogs», «Kill Bill», «Donnie Brasco», «Once Upon a Time in Hollywood». Ο λόγος φυσικά για τον Μάικλ Μάντσεν, το όνομα του οποίου πριν από μερικές ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αλλά για όλους τους λάθος λόγους.

Όπως έγινε γνωστο, ο 65χρονος ηθοποιός συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, ο Μάικλ Μάντσεν έσπρωξε την εν διαστάσει σύζυγό του Ντίννα, η οποία τον είχε επισκεφθεί και στη συνέχεια την έκλεισε έξω από το σπίτι.

Τώρα, περίπου 5 ημέρες αργότερα, ο ηθοποιός των ταινιών «Kill Bill» αποφάσισε να απαντήσει στις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, μέσω του δικηγόρου του. «Δεν είναι ένοχος ο Μάικλ. Την αντιμετώπισε και της ζήτησε να φύγει, καθώς έχει γίνει ένα συνεχές πρόβλημα» είπε ο Πέρι Γουάντερ και συμπλήρωσε, κατηγορώντας την Ντίννα Μάντσεν: «Εκείνη είναι που εισέβαλε στο σπίτι του».

«Ο Μάικλ επέδειξε τεράστια συμπόνια και αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προς την εν διαστάσει σύζυγό του. Σίγουρα δεν είναι ένοχος για ενδοοικογενειακή βία» τόνισε ο δικηγόρος.

