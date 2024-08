Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση με drones σε τομείς της Ρωσίας σήμερα Τετάρτη, με συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας να καταστρέφουν τρία από αυτά περίπου 38 χιλιόμετρα νότια από το Κρεμλίνο και άλλα 15 στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχος (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Τους τελευταίους μήνες ο ουκρανικός στρατός κλιμάκωσε τις επιδρομές στη Ρωσία

💥 Russia: Ukrainian drones are attacking Moscow.

Interception over the suburb of Podolsk, 20 miles south of the Kremlin. pic.twitter.com/2HJrnWrh21 — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2024

Τα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κινούνταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν στους αιθέρες πάνω από την Παντόλσκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ανέφερε ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

💥 8 UAVs shot down in Moscow Region overnight, — Sobyanin “The Defense Ministry’s air defense continues to repel an attack by enemy UAVs and shot down another drone flying toward Moscow. At the moment, 8 enemy UAVs have been shot down. All services are working on the scene,”… pic.twitter.com/hdtXGqyWhg — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) August 21, 2024

«Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, δεν υπάρχουν ζημιές ούτε θύματα στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν τα συντρίμμια», διευκρίνισε ο κ. Σαμπιάνιν.

Δεν αναφέρθηκαν επίσης απώλειες ούτε ζημιές στην περιφέρεια Μπριάνσκ (νοτιοδυτικά), ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκαμάς, επίσης μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ακόμη πως δυο ουκρανικά drones καταστράφηκαν στην περιφέρεια Τούλα, βόρεια της Μόσχας.

Καταστροφή πυραύλου

Από την πλευρά του ο Βασίλι Γκόλουμπεφ, ο περιφερειάρχης της Ραστόφ (νοτιοδυτικά), ανέφερε πως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, χωρίς ν’ αναφερθούν θύματα.

Δεν είναι σαφές πόσα drones και πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν συνολικά. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ρώσοι αξιωματούχοι. Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο σχόλιο από πλευράς Κιέβου.

💥 Russia: The Kremlin says tonight is the largest attack of Ukrainian drones ever on Moscow. 10 drones have been reportedly shot down so far. pic.twitter.com/coAiiyiFEB — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2024

Τους τελευταίους μήνες ο ουκρανικός στρατός κλιμάκωσε τις επιδρομές στη Ρωσία, με σκοπό όπως λέει την καταστροφή υποδομών-κλειδιών για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ