Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι δύο μεγάλες πυρκαγιές, στο Κορδελιό και τα Βουρλά στη Σμύρνη. Δύσκολη ωστόσο παραμένει η κατάσταση στα άλλα πύρινα μέτωπα της δυτικής Τουρκίας, στο Μεντερές της Σμύρνης, στο Αϊδίνιο, τη Μαγνησία, τα Μουγλά και το Ουσάκ.

Ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μουράτ Κουρούμ, διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά στη Σμύρνη προκάλεσε καταστροφές σε 43 κτίρια.

Βίντεο από τη φωτιά στη Σμύρνη:

TURKEY 🇹🇷 Wildfires in Izmir have spread to residential areas. Fire has overtaken the nation’s third largest city, with a population of more than 4.3 million. pic.twitter.com/roNQ1yVqfc

— Toria Brooke (@realtoriabrooke) August 17, 2024