Συμφωνία – σταθμός στο Χόλιγουντ για την ΑΙ – Τι θα ισχύει με τις φωνές ηθοποιών σε διαφημίσεις

Το σωματείο ηθοποιών του Χόλιγουντ SAG-AFTRA ανακοίνωσε την Τετάρτη μια συμφωνία με την online αγορά ταλέντων Narrativ που επιτρέπει στους ηθοποιούς να πωλούν δικαιώματα στους διαφημιστές για να αναπαράγουν τις φωνές τους με τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς οι ερμηνευτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην κλοπή των φωνών τους, η νέα συμφωνία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι ηθοποιοί θα αντλούν εισόδημα από την τεχνολογία και θα έχουν τον έλεγχο του πώς και πότε χρησιμοποιούνται τα αντίγραφα φωνής τους.

«Δεν θα ενδιαφέρονται όλα τα μέλη να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η αδειοδότηση των αντιγράφων ψηφιακής φωνής τους, και αυτό είναι κατανοητό», δήλωσε ο αξιωματούχος της SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland σε δήλωση. «Αλλά για όσους το κάνουν, τώρα θα έχουν μια ασφαλή επιλογή».

Το Narrativ συνδέει διαφημιστές και διαφημιστικά γραφεία με ηθοποιούς για τη δημιουργία διαφημίσεων ήχου χρησιμοποιώντας AI.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, ένας ηθοποιός μπορεί να ορίσει την τιμή που επιθυμεί σε έναν διαφημιστή προκειμένου να αναπαράγει ψηφιακά τη φωνή του, υπό την προϋπόθεση ότι ισούται τουλάχιστον με την ελάχιστη αμοιβή SAG-AFTRA για διαφημίσεις ήχου. Tα brands πρέπει να λαμβάνουν τη συναίνεση των καλλιτεχνών για κάθε διαφήμιση που χρησιμοποιεί το ψηφιακό αντίγραφο φωνής τους.

Το σωματείο των ηθοποιών χαιρέτισε τη συμφωνία αυτή με το Narrativ ως πρότυπο για την ηθική χρήση αντιγράφων φωνής που δημιουργούνται από AI στον τομέα της διαφήμισης. Η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον επέστησε την προσοχή στους κινδύνους νωρίτερα φέτος, όταν κατηγόρησε την OpenAI ότι αντιγράφει τη φωνή της για το σύστημα συνομιλίας AI.

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης ήταν επίσης βασικό ζήτημα στην περσινή απεργία που συγκλόνισε το Χόλιγουντ, την πρώτη ταυτόχρονη απεργία μετά από 63 χρόνια από ηθοποιούς και συγγραφείς.

Οι ηθοποιοί φωνής βιντεοπαιχνιδιών και οι ερμηνευτές motion-capture κήρυξαν απεργία τον περασμένο μήνα λόγω αποτυχημένων διαπραγματεύσεων για συμβάσεις εργασίας που επικεντρώθηκαν σε προστασίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για τους εργαζόμενους.

A SAG-AFTRA protest is taking place outside the Warner Bros. lot.

Read more about SAG-AFTRA’s strike against major video game publishers here: https://t.co/EEEaQlqxJe pic.twitter.com/9wzGcXaENl

— Variety (@Variety) August 1, 2024