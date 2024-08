Ο Πάπας Φραγκίσκος καταγγέλλει τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ σε συνάντηση με ακτιβίστρια από την Ουγκάντα

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X/Twitter, η Clare Byarugaba φαίνεται να σφίγγει το χέρι και να φιλάει τον Πάπα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας συναντήθηκε με μια ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβίστρια από την Ουγκάντα.

Η Byarugaba δήλωσε ότι ο Ποντίφικας επανέλαβε ότι «οι διακρίσεις είναι αμαρτία και η βία κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι απαράδεκτη».

Η ακτιβίστρια, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος ισότητας και μη διάκρισης της ομάδας για τις πολιτικές ελευθερίες Chapter Four Uganda, αναφέρθηκε στον νόμο κατά της ομοφυλοφιλίας του ανατολικοαφρικανικού κράτους.

For the first time in history, @Pontifex met with an LGBTIQ rights advocate from Uganda. @clarekabale our Diversity, Equity & Inclusion Officer met with the Pope at the Vatican🇻🇦

His Holiness reiterated that discrimination is a sin. #ReapealAHA23 pic.twitter.com/fucUBGtj1j

— Chapter Four Uganda (@chapterfourug) August 14, 2024