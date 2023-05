Ένα από τα πιο αυστηρά παγκοσμίως νομοσχέδια κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενέκρινε ο πρόεδρος της Ουγκάντα, Γιοουέρι Μουσεβένι, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπός του, αψηφώντας τις καταδίκες από τις δυτικές κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι σχέσεις μεταξύ ομοφυλόφιλων είναι ήδη παράνομες στην Ουγκάντα, όπως και σε περισσότερες από 30 αφρικανικές χώρες, αλλά το νέο νομοσχέδιο στοχοθετεί ακόμη περισσότερο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Προβλέπει τη θανατική ποινή για τη «διακεκριμένη ομοφυλοφιλία», η οποία περιλαμβάνει τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις όταν κάποιος είναι θετικός στον ιό HIV, και 20ετή κάθειρξη για την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας.

Πρώτη η πρόεδρος της βουλής Ανίτα Αμόνγκ είχε ανακοινώσει μέσω Twitter ότι ο Μουσεβένι έχει υπογράψει το νομοσχέδιο.

His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, has executed his constitutional mandate as prescribed by Article 91 (3) (a) of the Constitution. He has assented to the Anti-Homosexuality Act.

As the Parliament of Uganda, we have answered…

— Anita Annet Among (@AnitahAmong) May 29, 2023