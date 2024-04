Νόμο, με τον οποίο μειώνει το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη νομική αλλαγή φύλου από τα 18 στα 16 έτη και διευκολύνει την πρόσβαση σε χειρουργικές επεμβάσεις, ψήφισε το κοινοβούλιο της Σουηδίας.

Ο νόμος πέρασε με 234 ψήφους υπέρ και 94 κατά από το κοινοβούλιο,που έχει 349 μέλη.

Αν και η σκανδιναβική χώρα ήταν η πρώτη που εισήγαγε τη νόμιμη αλλαγή φύλου το 1972, η νέα πρόταση, που αποσκοπεί στο να επιτρέψει τον αυτοπροσδιορισμό και να απλοποιήσει τη διαδικασία, προκάλεσε έντονη συζήτηση στη χώρα.

Ο κεντροδεξιός συνασπισμός του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον ήταν διχασμένος ως προς το θέμα.

Το κόμμα του πρωθυπουργού, οι Μετριοπαθείς, και οι Φιλελεύθεροιι υποστήριζαν σε μεγάλο βαθμό τον νόμο, ενώ το μικρότερο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών ήταν κατά του νομοσχεδίου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Σουηδοί Δημοκράτες, το λαϊκιστικό κόμμα που υποστηρίζει την κυβέρνηση αλλά δεν συμμετέχει σε αυτή, ήταν αντίθετοι.

Πέρα από τη μείωση της ηλικίας, ο νέος νόμος αποσκοπεί στο να καταστήσει απλούστερο για ένα άτομο να αλλάξει το φύλο του, μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να κρατήσει μέχρι και επτά χρόνια.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των Σουηδών δεν θα παρατηρήσει ποτέ ότι ο νόμος έχει αλλάξει, αλλά για ορισμένα τρανς άτομα ο νέος νόμος κάνει μια μεγάλη και σημαντική διαφορά», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γιόχαν Χούλτμπεργκ, βουλευτής που εκπροσωπεί το κυβερνών συντηρητικό κόμμα των Μετριών.

Sweden Passes Law To Make It Easier For People To Change «Legal Gender»https://t.co/PlZAsZLgOT pic.twitter.com/CVTGcZstiK

— NDTV (@ndtv) April 18, 2024