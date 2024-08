Χάλι Μπέρι: Η Μπλέικ Λάιβλι της είπε να παίξει στο «Deadpool & Wolverine» και μετά την «κρέμασε»

Η ταινία «Deadpool & Wolverine» θεωρείται η μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο του καλοκαιριού, αλλά όλης της χρονιάς. Και είναι λογικό αυτό: μπορεί να μην έχει κλείσει μήνα στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά ήδη έχει σπάσει το «φράγμα» του 1 δισ. δολαρίων στο box office. Κάτι που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο όταν βάζεις σε ένα φιλμ δύο από τους αγαπημένους ήρωες της Marvel και τους αφήνεις για 128 λεπτά να κάνουν τα δικά τους.

Χωρίς υπερβολή, η ταινία του σκηνοθέτησε ο Σον Λέβι ήταν αυτοί που θα ήθελαν να παίξουν όλοι οι ηθοποιοί (εκτός του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.). Ένας από αυτούς είναι και η Χάλι Μπέρι, η οποία σχεδόν είχε φορέσει τη στολή της Storm, αλλά το τηλεφώνημα που περίμενε δεν ήρθε ποτέ.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η 58χρονη ηθοποιός, η Μπλέικ Λάιβλι της είπε να παίξει στο «Deadpool & Wolverine» αλλά μετά την κρέμασε. «Τη συνάντησα τυχαία σε μια επίδειξη μόδας και με ρώτησε αν θα ήθελα να παίξω ως Storm στο φιλμ του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς. Φυσικά και είπα ναι, αν μου το ζητούσε. Τελικά δεν μου το ζήτησε ποτέ» δήλωσε η Χάλι Μπέρι.

Η σταρ του Χόλιγουντ, φαίνεται, να μην περνάει και την καλύτερή της (επαγγελματική) φάση αυτή την περίοδο. Όπως έγινε γνωστό δεν θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά της Hulu «All’s Fair». Αν και είχε ανακοινωθεί ως μια από τις τρεις πρωταγωνίστριες του σήριαλ, δίπλα στις Γκλεν Κλόουζ και Κιμ Καρντάσιαν, τελευταία στιγμή βρέθηκε εκτός καστ. Και, κρίνοντας από τις δηλώσεις της, δεν ήταν δική της απόφαση.

Halle Berry is addressing her exit from the Ryan Murphy legal drama ‘All’s Fair,’ which is set to star Kim Kardashian and Glenn Close: ‘I would’ve loved to have been there with those ladies.’ https://t.co/vAvahZqKVG

— Entertainment Weekly (@EW) August 14, 2024