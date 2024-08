Ανεξάρτητοι ειδικοί και μηχανικοί λογισμικού του Χ διαψεύδουν τον ισχυρισμό του Έλον Μασκ ότι τα προβλήματα στη μετάδοση της συνέντευξης που πήρε από τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν αποτέλεσμα «τεράστιας» κυβερνοεπίθεσης κατά της πλατφόρμας.

Ο Μασκ υποστήριξε την Δευτέρα ότι η 40λεπτη καθυστέρηση στην έναρξη της συνέντευξης προκλήθηκε από επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών, ή DoS, μια τακτική στην οποία οι διακομιστές στόχοι κατακλύζονται με αιτήματα σύνδεσης μέχρι να πάψουν να λειτουργούν λόγω υπερβολικού φόρτου.

Μόνο που μια πηγή στο εσωτερικό του X δήλωσε στο The Verge ότι τέτοια επίθεση δεν υπήρξε, ενώ άλλος εργαζόμενος της πλατφόρμας εκτίμησε ότι «κατά 99%» ο Μασκ έλεγε ψέματα.

Καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης δεν είδε και ένας άλλος μηχανικός του X, ο οποίος μίλησε σε έναν ανεξάρτητο ειδικό που με τη σειρά του έδωσε την πληροφορία στην Washington Post.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024