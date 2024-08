Κατηγορούμενος από τις Βρυξέλλες για αυθαίρετες κινήσεις βρίσκεται ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν μετά την προειδοποιητική επιστολή που έστειλε στον Έλον Μασκ σχετικά με την παραπληροφόρηση στο Χ, λίγες ώρες πριν από τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο.

Με την επίμαχή ανάρτησή του στο X, ο Μπρετόν προειδοποιούσε την πλατφόρμα με κυρώσεις για τυχόν παραπλανητικό περιεχόμενο που εγκυμονεί «σοβαρές βλάβες» για τους ευρωπαίους πολίτες.

Απαντώντας, η διευθύνουσα σύμβουλος του X Λίντα Γιοκαρίνο κατηγόρησε τον γάλλο επίτροπο ότι προσπαθεί να επιβάλλει τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε διεθνείς συζητήσεις.

Και ορισμένοι θεώρησαν την ανάρτηση του Μπρετόν προσπάθεια παρέμβασης στην αμερικανική προεκλογική κούρσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την επιστολή. Εκπρόσωπός της Κομισιόν δήλωσε ότι ο επίτροπος δεν είχε λάβει έγκριση της προέδρου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προειδοποίηση.

«Η χρονική στιγμή και η διατύπωση της επιστολής δεν ήταν ούτε συντονισμένη ούτε συμφωνημένη με την πρόεδρο ή τους επιτρόπους» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε στους Financial Times ότι «ο Τιερί έχει έναν δικό του τρόπο εργασίας και σκέψης».

With great audience comes greater responsibility #DSA

As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk

📧⤵️ pic.twitter.com/P1IgxdPLzn

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 12, 2024