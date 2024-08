«Κράσαρε» το Χ λίγο πριν τη συζήτηση με τον Τραμπ – Τι ανέφερε ο Μασκ

Η πολυδιαφημισμένη συνέντευξη του Έλον Μασκ στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X «εκτροχιάστηκε» γρήγορα εξαιτίας τεχνικών βλαβών κατά τα πρώτα λεπτά της προγραμματισμένης ώρας έναρξης το βράδυ της Δευτέρας.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προσπαθούσαν να συνδεθούν στο event, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20.00 μ.μ. ET, ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα ζωντανής ροής του X.

Λίγο μετά τις 20:20, ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, έκανε λόγω για κυβερνοεπίθεση. Το CNBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το γεγονός, ωστόσο, άλλα τμήματα του X συνέχισαν να λειτουργούν καθ′ όλη τη διάρκεια των δυσλειτουργιών.

Ο Μασκ είπε ότι η εταιρεία είχε δοκιμάσει το σύστημα με 8 εκατομμύρια ταυτόχρονους ακροατές νωρίτερα τη Δευτέρα για να προλάβει τυχόν τεχνικά σφάλματα και να διασφαλίσει ότι οι δυνατότητες ζωντανής ροής του X θα μπορούσαν να χειριστούν το συμβάν.

Καθώς το βράδυ προχωρούσε και η πλατφόρμα πάλευε να επιλύσει το τεχνικό πρόβλημα, ο Μασκ είπε ότι η συνέντευξη θα συνεχιστεί στις 20:30 ET με όποιους χρήστες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν με επιτυχία στη ροή.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024