Το X (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ καταθέτει αγωγές εναντίον μεγάλων εταιρειών, ισχυριζόμενη ότι συνωμότησαν για να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το X του Μασκ κατηγορεί τις εταιρείες κολοσσούς του κλάδου των τροφίμων Unilever και Mars, την ιδιωτική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης CVS Health και την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Orsted μαζί με την World Federation of Advertisers (WFA), μία εμπορική ένωση, ότι της στέρησαν “δισεκατομμύρια δολάρια” από διαφημιστικά έσοδα.

Η μήνυση σχετίζεται με την περίοδο το 2022 αμέσως μετά την αγορά του X από τον Μασκ, που τότε ήταν γνωστό ως Twitter, και την επακόλουθη «βουτιά» στα διαφημισικά έσοδα.

Ήταν η περίοδος κατά την οποία ορισμένες εταιρείες εμφανίζονταν επιφυλακτικές σχετικά με το ενδεχόμενο να διαφημιστούν στην πλατφόρμα λόγω ανησυχιών ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν αντιμετώπιζε με τη δέουσα σοβαρότητα την πολιτική κατάργησης επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου.

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter: «Προσπαθήσαμε να είμαστε καλοί για 2 χρόνια και δεν πήραμε τίποτα παρά μόνο κενές λέξεις. Τώρα, είναι πόλεμος».

We tried being nice for 2 years and got nothing but empty words.

Now, it is war. https://t.co/MEzH0vqz0p

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024