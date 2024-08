Με μία ευφάνταστη τελετή λήξης φτάνουν στο τέλος τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο «Stade de France». Σύμφωνα με το τελετουργικό, στις τελετές λήξης πρώτα μπαίνει στο στάδιο ο αρχηγός του κράτους της διοργανώτριας χώρας μαζί με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ακούγεται ο εθνικός ύμνος της τελετής λήξης της διοργανώτριας χώρας, καθώς υψώνεται η σημαία της. Άλλα παραδοσιακά στοιχεία της τελετής λήξης περιλαμβάνουν την παρέλαση σημαιών και την παρέλαση αθλητών.

Επίσης, κατά την διάρκεια της, θα παραδοθεί η ολυμπιακή σημαία σε εκπρόσωπο του Λος Άντζελες που θα φιλοξενήσει τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε τέσσερα χρόνια. Η H.E.R, πέντε φορές βραβευμένη με Grammy, αναμένεται να τραγουδήσει ζωντανά τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στο πλαίσιο της παράδοσης.

Σημειώνεται ότι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης θα είναι, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Eυαγγελία Πλατανιώτη. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επι κοντώ και η Ευαγγελία Πλατανιώτη στην 4η συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέλαβε την 6η θέση.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η Οργανωτική Επιτροπή, θα εμφανιστούν πάνω από 100 performers, ακροβάτες, χορευτές και καλλιτέχνες τσίρκου. Σύμφωνα με τον σχεδιαστή του προγράμματος, η θεματολογία της τελετής θα είναι τα ρεκόρ. Γι’ αυτό άλλωστε και έχει το όνομα «Records».

Κατά την διάρκεια της τελετής λήξης, θα υπάρξουν μουσικές παραστάσεις, ενώ «η συμμετοχή παγκοσμίου φήμης τραγουδιστών» θα ολοκληρώσει την παράσταση. Μέρος αυτής παράστασης πάντως θα γίνει στον αέρα (κυριολεκτικά), ενώ τα γιγάντια σκηνικά, τα κοστούμια και τα θεαματικά εφέ φωτισμού θα ταξιδέψουν τους θεατές στον χρόνο, στο παρελθόν και το μέλλον».

Ο Ζολί έχει πει επίσης τα εξής: «[Η Τελετή θα] έχει πολύ εικόνα, πολλή χορογραφία, πολλή ακροβατική παράσταση και μια οπερετική διάσταση ώστε να προσφέρει μια υπέροχη οπτική νωπογραφία και να αποχαιρετήσει έτσι τους αθλητές όλου του κόσμου».

Tom Cruise will reportedly have a starring role in the #Paris2024 Olympic Games’ Aug. 11 closing ceremony, when he may skydive to the Hollywood Sign during the orchestrated handoff to Los Angeles for the 2028 Olympiad – https://t.co/x0TNE15DwZ pic.twitter.com/bWc8mMeQiG

— The Hollywood Reporter (@THR) August 1, 2024