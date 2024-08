Τουλάχιστον εννέα είναι οι νεκροί και 16 οι τραυματίες στην Ταχούρα της Λιβύης, μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ δύο ένοπλων φατριών, όπως ανακοίνωσε η τοπική Αρχή επειγόντων περιστατικών.

Κάτοικος από την Ταχούρα, ένα προάστιο ανατολικά της πρωτεύουσας Τρίπολης, δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε σφοδρούς πυροβολισμούς πριν από την προσευχή της Παρασκευής, προσθέτοντας ότι δεν ήταν ασφαλές να βγει από το σπίτι του εκείνη τη στιγμή.

Οι πυροβολισμοί κράτησαν για μερικές ώρες προτού αποκατασταθεί η ηρεμία, πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Δεν υπήρξε άμεση ένδειξη για το ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια ή για ποιο λόγο συγκρούονταν.

#BREAKING Worshipers flee a mosque as clashes between armed groups in Tajoura-Tripoli continue pic.twitter.com/ViY7hEBpKK

Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Λιβύης, που συνδέονται με την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης, αύξησαν σήμερα το επίπεδο επιφυλακής στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προετοιμαζόμενες για μια «πιθανή επίθεση» από δυνάμεις υπό την ηγεσία του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ.

«Ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Σαλαχεντίν αλ Ναμρούς έδωσε εντολή στις μονάδες του στρατού να είναι σε επιφυλακή και έτοιμες να αποκρούσουν κάθε πιθανή επίθεση», δήλωσε σήμερα μια πηγή στο ιδιωτικό λιβυκό τηλεοπτικό δίκτυο al-Ahrar.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Μουαμάρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος και σήμερα κυβερνάται από δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Η μία στη δυτική Λιβύη με έδρα την Τρίπολη και πρωθυπουργό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και μια άλλη στην ανατολική Λιβύη, όπου εδρεύει το Κοινοβούλιο και συνδέεται με το στρατόπεδο του στρατάρχη Χάφταρ, του οποίου το προπύργιο βρίσκεται στη Βεγγάζη.

Ο Χάφταρ, με τη στρατιωτική υποστήριξη ξένων δυνάμεων (Ρωσία, Αίγυπτος και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), εξαπέλυσε μια επίθεση τον Απρίλιο του 2019 για την κατάληψη της Τρίπολης, ωστόσο τον απώθησαν δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, υποστηριζόμενες από την Τουρκία.

Το al-Ahrar μετέδωσε χθες ότι δυνάμεις που συνδέονται με τον Χάφταρ «κατευθύνονται προς το νοτιοδυτικό τμήμα της Λιβύης», στα σύνορα με την Τυνησία και την Αλγερία, μια περιοχή που ελέγχεται από τις αρχές της Τρίπολης.

Clashes in the city of Tajoura east the Libyan capital. pic.twitter.com/ub3Gx5EdTh

— Raafat Belkhair (@RaafatBelkhair) August 9, 2024