Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 146 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των αιματηρών ταραχών που ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Τρίπολη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κέντρου άμεσης ιατρικής βοήθειας στην πρωτεύουσα της Λιβύης.

Οι συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων, οι χειρότερες εδώ και χρόνια στην Τρίπολη, άρχισαν να εκτονώνονται σήμερα μετά την απελευθέρωση του διοικητή της αποκαλούμενης Ταξιαρχίας 444, η αιχμαλωσία του οποίου είχε πυροδοτήσει τις ταραχές.

Η λεγόμενη Ειδική Δύναμη Αποτροπής συμφώνησε να απελευθερώσει τον διοικητή της Ταξιαρχίας 444 Μαχμούντ Χάμζα, τον οποίο κρατούσε αιχμάλωτο.

Ο Χάμζα παραδόθηκε σε μια τρίτη ένοπλη ομάδα, τον Μηχανισμό Υποστήριξης της Σταθεροποίησης, αφού στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι δυνάμεις ασφαλείας τήρησαν στάση ουδετερότητας.

