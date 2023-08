Τα άψυχα σώματα 27 μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρέθηκαν από την Τρίτη σε περιοχή της ερήμου στη μεθόριο Τυνησίας – Λιβύης, σύμφωνα με λιβυκή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τους παράτησαν

Οι τυνησιακές αρχές παράτησαν τους ανθρώπους αυτούς στα σύνορα εν μέσω καύσωνα χωρίς νερό, ούτε τροφή, ούτε φάρμακα, τόνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο η λιβυκή Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά την ίδια πηγή, οι τυνησιακές αρχές οδηγούν ανθρώπους στην απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου στα σύνορα και τους εγκαταλείπουν στην τύχη τους.

Κατά δημοσιεύματα σε λιβυκά ΜΜΕ, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται παιδιά. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν είναι γνωστές ως τώρα.

Libyan authorities have recovered 27 bodies of stranded migrants near the border with #Tunisia and provided emergency aid to many migrants expelled to the desert without food or water by the Tunisian army. pic.twitter.com/mKl4VqVz3l — The Libya Observer (@Lyobserver) August 8, 2023

Οι καταγγελίες πως οι τυνησιακές αρχές μεταφέρουν μετανάστες στα σύνορα με τη Λιβύη (ανατολικά) και με την Αλγερία (δυτικά) και τους εγκαταλείπουν στην τύχη τους προκαλούν ολοένα εντονότερη ανησυχία σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.

Εκτιμάται πως τουλάχιστον 200 άνθρωποι διασώθηκαν τον Ιούλιο. Στις αρχές του μήνα ο ΟΗΕ κάλεσε «να σταματήσουν οι απελάσεις» αυτές.

Μαζικές απελάσεις

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα σε μαζικές απελάσεις εκατοντάδων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Τύνιδα, ανάμεσά τους παιδιά και έγκυες, που αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις περπατώντας σε επικίνδυνες συνθήκες.

Η Τυνησία μοιάζει να έχει διαδεχθεί τη Λιβύη, να έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της προσπάθειας χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, να φθάσουν στην Ευρώπη.

🚨🎥🇹🇳⚡️🇱🇾 ~🔞 More footage, this time a man and his dead toddler are found in the desert. Since taking power, Saied has engaged in a racist tyrannical crusade supported by European leaders against African #migrants in Tunisia, passing laws that ban them from transit.

ATL. pic.twitter.com/XXri7TRXyG — Across The Line (@AcrossTheLine11) July 31, 2023

Η εχθρότητα έναντι των μεταναστών στη χώρα της βόρειας Αφρικής εντάθηκε μετά την ομιλία την 21η Φεβρουαρίου του τυνήσιου προέδρου Κάις Σάγεντ με την οποία καταδίκασε την έλευση «ορδών μεταναστών», οι οποίες κατ’ αυτόν πήγαν στη χώρα για να «αλλοιώσουν τη δημογραφική της σύνθεση».

«If Tunisian government does not allow humanitarian aid immediately, & if it does not also facilitate evacuation, you’re going to see extreme numbers of deaths,» said HRW’S ⁦@LozSeibert⁩. «And you have got children there. It’s really catastrophic.» https://t.co/48JPevRJJJ — Monica Marks (@MonicaLMarks) August 8, 2023

Δαιμονοποίηση

Τους κατηγόρησε πως ασκούν «βία», διαπράττουν «εγκλήματα» και επιδεικνύουν «απαράδεκτη συμπεριφορά».

Εκτοτε, εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες έχασαν τις δουλειές τους στον ανεπίσημο τομέα, όποια στέγη είχαν βρει, ενώ καταγράφηκαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον τους σε όλη τη χώρα. Σε επεισόδια αυτής της φύσης έχουν σημειωθεί δυο θάνατοι μέχρι σήμερα.

#Libya – Migrants between life and death in Tunisia-Libya desert. Libyan security services have rescued more than 600 #migrants during the past 2 weeks, incl. women and children. #migrantcrisis #DontTakeToTheSea #seenotrettung #Frontex pic.twitter.com/dsI2UWWzRB — Migrant Rescue Watch (@rgowans) August 1, 2023

Η κατάσταση για τους μετανάστες στη γειτονική Λιβύη, όπου ο εμφύλιος πόλεμος ακόμη δεν έχει τερματιστεί, δεν είναι λιγότερο επισφαλής: ΜΚΟ καταγγέλλουν πως βρίσκονται αντιμέτωποι με κινδύνους όπως να υποστούν βασανιστήρια, να μετατραπούν σε σκλάβους ή να γίνουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ