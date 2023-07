Την ανάγκη για πάταξη των δικτύων των διακινητών υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας για το μεταναστευτικό που αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες του μνημονίου κατανόησης ΕΕ-Τυνησίας και ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 100 εκ. ευρώ από την ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «το τραγικό ναυάγιο πριν από μερικές εβδομάδες, στο οποίο πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ήταν μία ακόμη έκκληση για δράση. Πρέπει να πατάξουμε τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών. Εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη απελπισία και πρέπει να σπάσουμε το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Επομένως, θα συνεργαστούμε με την Τυνησία για μια Επιχειρησιακή Σύμπραξη κατά της διακίνησης».

Επίσης, εστίασε στην αύξηση του συντονισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στη συνεργασία ΕΕ-Τυνησίας για τη διαχείριση των συνόρων, την καταπολέμηση της διακίνησης, τις επιστροφές και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όπως σημείωσε. «Για αυτό, θα διαθέσουμε πάνω από 100 εκ. ευρώ χρηματοδότησης από ΕΕ. Εξίσου σημαντικό είναι το έργο μας για τη διευκόλυνση της νόμιμης τακτικής μετανάστευσης» προσέθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, τόνισε ότι σημαντικό ρόλο θα έχει ο ψηφιακός τομέας. «Έχουμε ήδη καλά έργα στα σκαριά, όπως το υποθαλάσσιο καλώδιο (οπτικών ινών) Medusa, που θα συνδέσει την Τυνησία με την Ευρώπη. Θα συνδέσει 11 χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, από το 2025 και μετά, και 150 εκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν σε αυτό το σημαντικό έργο» δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι θα δοθεί στην Τυνησία μία ευκαιρία για το πρόγραμμα Erasmus+, αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή φοιτητών.

