Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής γνωστός απολογισμός των βίαιων συγκρούσεων που σημειώθηκαν σε πολυάριθμες συνοικίες της λιβυκής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα μεταξύ των πιο ισχυρών φατριών της Τρίπολης, στο χειρότερο ξέσπασμα ένοπλης βίας που έχει βιώσει η πόλη από τις αρχές του χρόνου, αναγκάζοντας το μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας να αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία.

Πυκνός καπνός υψωνόταν πάνω από τμήματα της πόλης νωρίς σήμερα και πυρά βαρέων όπλων ακουγόταν σε δρόμους, τόνισε δημοσιογράφος του Reuters. Κάτοικοι και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μάχες σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της «Ταξιαρχίας 444» και της «Δύναμης αλ Ράντα» («αποτροπής») σε πολλές περιοχές στα ανατολικά προάστια της πόλης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών. Μια πηγή σε νοσοκομείο έκανε λόγο για δύο νεκρούς και πάνω από 30 τραυματίες.

Μια ιατρική μονάδα που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας ανέφερε στο Reuters ότι ανασύρθηκαν τρία πτώματα από τις συνοικίες Φουρνάζ, Αϊν Ζάρα και Ταρίκ Σοκ.

Το υπουργείο Υγείας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να δώσουν αίμα για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Ο Ουσάμα Αλί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων, ανέφερε ότι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 26 οικογένειες απομακρύνθηκαν από μια περιοχή που επλήγη από συγκρούσεις.

Libya suspends airport operations in capital Tripoli as clashes between rival factions continue for a second day pic.twitter.com/HQsgpDJFQ3

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 15, 2023