Λιβύη: 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες σε μάχες ένοπλων ομάδων στη Γαριάν

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν σε σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων οργανώσεων χθες Κυριακή στη Γαριάν, στη βορειοδυτική Λιβύη, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Ξέσπασαν μάχες ξαφνικά τις πρώτες πρωινές ώρες (χθες Κυριακή) ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες στην πόλη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας.

#Libya

At least 4 people killed many injured in armed clashes between rival armed groups in Gharyan, 80 km south of #Tripoli early on Sunday.

The motives for this violence are not clear. pic.twitter.com/UyGPXYpxCd

— Mourad TEYEB (مــراد التـائـب) (@MouradTeyeb) October 29, 2023