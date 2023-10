Λιβύη: Να φύγουν αμέσως οι πρεσβευτές χωρών που υποστηρίζουν το Ισραήλ, απαιτεί το Κοινοβούλιο

Το εγκατεστημένο στην ανατολική Λιβύη κοινοβούλιο (φωτογραφία, επάνω, από το X) απαίτησε χθες Τετάρτη την «άμεση» αποχώρηση των πρεσβευτών χωρών που υποστηρίζουν το Ισραήλ στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, αναφερόμενο ονομαστικά στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Με ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του χθες, ο θεσμός, προσκείμενος στο στρατόπεδο του ισχυρού στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, απαίτησε ακόμη ν’ ανασταλεί ο εφοδιασμός των χωρών αυτών με λιβυκούς υδρογονάνθρακες αν δεν σταματήσουν «οι σφαγές» Παλαιστινίων.

Libyan Parliament: We demand an end to the export of oil and gas to countries that support #Israel#Libya #HoR @jacksonhinklle @georgegalloway @sahouraxo pic.twitter.com/6lhA47cKP8

— Mohamed EL-Maleh (@Milothegreatcat) October 25, 2023