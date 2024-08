Φόβοι για μακελειό στη Βρετανία – Οι ακροδεξιοί βάζουν στο στόχαστρο περισσότερες από 100 περιοχές

Αστυνομικές πηγές φοβούνται ότι περισσότερες από 100 περιοχές στη Βρετανία θα γίνουν στόχος ακροδεξιών ομάδων απόψε (7/8), καθώς συνεχίζονται οι ταραχές σε όλη τη χώρα, με αφορμή την φρικτή δολοφονία τριών ανήλικων κοριτσιών στο Σάουθπορτ και τους ψευδείς ισχυρισμούς που διαδόθηκαν μέσω διαδικτύου ότι ο 17χρονος δράστης, με καταγωγή από την Ρουάντα, είναι μουσουλμάνος που ζήτησε άσυλο.

Από την Δευτέρα έχει υπάρξει εθνική κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς οι δυνάμεις προσπαθούν να στηρίξουν η μία την άλλη από πόλη σε πόλη σε όλη τη Βρετανία.

Αν και πιστεύεται πως ορισμένες από τις σημερινές συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι μικρής κλίμακας, ωστόσο, η αστυνομία προετοιμάζεται για 41 περιοχές που θεωρούν ότι θα πληγούν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα έχουν κινητοποιήσει 6.000 αστυνομικούς των ΜΑΤμετά από 38 τοποθεσίες φέρεται να έχουν στοχοποιηθεί από ακροδεξιούς για ρατσιστικές διαμαρτυρίες την Τετάρτη το βράδυ, σε μηνύματα που μοιράστηκαν κακοποιοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει «ρολά» και οι δικηγόροι μετανάστευσης έχουν κλείσει τα παράθυρα των γραφείων τους από τότε που κυκλοφόρησε ένας ανατριχιαστικός κατάλογος 30 στόχων, όπως μεταδίδει η βρετανική Mirror.

Ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησανμ στον απόηχο των βίαιων ταραχών σε όλη τη Βρετανία, ανέρχεται πλέον σε 428, ενώ σε περίπου 120 έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δήλωσε το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC). Ο αριθμός αυτός «αναμένεται να αυξάνεται σημαντικά μέρα με τη μέρα», εκτιμάται.

Τα κέντρα των πόλεων και των κωμοπόλεων είναι γεμάτα με κατεστραμμένα καταστήματα και οχήματα να καίγονται, ενώ οι ακροδοξιοί σπάνε παράθυρα και απειλούν κέντρα που φιλοξενούν μετανάστες αιτούντες άσυλο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Met Sir Mark Rowley δηλώνει ότι «χιλιάδες αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή απόψε», για να προστατεύσουν τους νομικούς για τη μετανάστευση, που έχουν μπει στο στόχαστρο των ταραχοποιών.

Η αστυνομία δηλώνει έτοιμη και προετοιμάζεται για «δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας απόψε, ενώ η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η πιο ‘δραστήρια’ της εβδομάδας».

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ακροδεξιών μπαίνουν αδιακρίτως Βρετανοί πολίτες, αλλοδαπής καταγωγής, όπως ένας Νιγηριανός, ο Μπρένταν, ο οποίος φροντίζει ηλικιωμένους και ευάλωτους στο Μίντλεσμπρο.

Ο Μπρένταν γύρισε από τη δουλειά του και βρήκε το αυτοκίνητό του να έχει μετατραπεί σε στάχτες. Την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στη μέση μιας 12ωρης βάρδιας, ακροδεξιοί έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

A Nigerian carer named Brendan, who looks after the elderly and vulnerable in Middlesbrough, came home from work to find his car torched to ashes. Brendan was in the middle of a 12-hour shift when thugs set his car on fire. #Liverpool #UKRiots #belfast west belfast Birmingham pic.twitter.com/T514H7qO6S

