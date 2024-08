Παρά τη δριμεία κριτική που δέχτηκε ο Τζέι Ντι Βανς για το σχόλιο του περί «άτεκνων γυναικών με γάτες» η σύζυγός του Ούσα Βανς τον υποστηρίζει δηλώνοντας πως ορισμένοι πήραν την κουβέντα «πολύ στα σοβαρά».

Για την ιστορία ο Βανς, υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, είχε κάνει την παραπάνω δήλωση σε συνέντευξή του, το 2021. Υποστήριξε ότι όσοι δεν έχουν παιδιά δεν θα έπρεπε να ηγούνται της χώρας και ότι οι γυναίκες που δεν έχουν παιδιά είναι «δυστυχισμένες».

Τα σχόλια επανήλθαν στην επιφάνεια μετά την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιου συντρόφου τον Τζέι Ντι Βανς. Οι αντιδράσεις —από επικριτές, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον— ήταν γρήγορες, το ίδιο όμως και η υπεράσπιση των λεγομένων του.

Τώρα, η Ούσα Βανς τοποθετήθηκε, λέγοντας στο Fox News ότι τα σχόλια ήταν ένα «αστείο» και ότι θα ήθελε ο κόσμος να δει το ευρύτερο πλαίσιο των όσων είπε ο σύζυγός της.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι τα σχόλιά του ήταν προσβλητικά για όσους παλεύουν με προβλήματα γονιμότητας, είπε ότι ο Βανς «ποτέ, μα ποτέ, δεν θα ήθελε να πει κάτι για να πληγώσει κάποιον που προσπαθεί να κάνει οικογένεια, που πραγματικά, παλεύει με αυτό».

Είπε ότι κατανοεί ότι «υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να επιλέξουν να μην κάνουν οικογένεια και πολλοί από αυτούς τους λόγους είναι πολύ καλοί».

Usha Vance defends her husband JD Vance’s «childless cat ladies» comments as a «quip»:

«What he was really saying is that it can be really hard to be a parent in [U.S.]. And sometimes our policies are designed…[to] make it even harder… I understand why he was saying that.» pic.twitter.com/tPHPCequDz

— The Recount (@therecount) August 5, 2024