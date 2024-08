Μεσόγειος, Ερυθρά Θάλασσα και στενά του Ορμούζ έχουν κατακλυστεί από αμερικανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικές δυνάμεις ενόψει της αναμενόμενης ιρανικής επίθεσης στο Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

«Τα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, USS Laboon (DDG-58) και USS Cole (DDG-67) έχουν διαχωριστεί από την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων Ρούσβελτ κοντά στα στενά του Ορμούζ και έχουν εισέλθει στην Ερυθρά Θάλασσα με κατεύθυνση προς το Ισραήλ» αναφέρει το OSINTdefender και παρουσιάζει έναν χάρτη με τις τοποθεσίες των αμερικανικών όπλων στις 5 Αυγούστου.

The Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyers, USS Laboon (DDG-58) and USS Cole (DDG-67) have Split from the Roosevelt Carrier Strike Group near the Strait of Hormuz, and have entered the Red Sea heading towards Israel. With this Map showing the Distribution of U.S. Navy… pic.twitter.com/GBa8IsjfY4

— OSINTdefender (@sentdefender) August 5, 2024