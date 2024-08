Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε προχθές Τετάρτη στην πρωτεύουσα του Ιράν, σε επίθεση αποδιδόμενη στο Ισραήλ, θα ενταφιαστεί σήμερα στο Κατάρ, όπου ζούσε εξόριστος, ενώ η Τεχεράνη και σύμμαχοί της ετοιμάζουν αντίποινα.

Μετά την επίσημη τελετή της κηδείας του – σημαδεύτηκε από αξιώσεις για εκδίκηση -, με χιλιάδες παρευρισκόμενους χθες Πέμπτη στην Τεχεράνη, θα γίνουν δεήσεις στο τζαμί του Ιμάμη Μοχάμαντ μπιν Άμπντελ Ουάχαμπ, το μεγαλύτερο στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα.

Η Χαμάς κάλεσε η σημερινή να γίνει «ημέρα οργής» και μετά την ταφή του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της να γίνουν «πορείες οργής από κάθε τζαμί» για τη δολοφονία Χανίγια, αφού ολοκληρωθεί η προσευχή της Παρασκευής.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, διευκρίνισε το κίνημά του, θα ενταφιαστεί σε νεκροταφείο στη Λουσάιλ, στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Κατάρ, με παρόντες πολίτες και ηγέτες «του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου».

Η Τουρκία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους.

Ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη, σε «αεροπορικό» πλήγμα, σύμφωνα με τη Χαμάς και ιρανικά ΜΜΕ, σε κτίριο για βετεράνους πολέμου στη βόρεια Τεχεράνη, μερικές ώρες αφού παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του ιρανού νέου προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Ιράν, η Χαμάς και η λιβανική Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για τη δολοφονία Χανίγια. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους ότι το «μοναδικό» πλήγμα εκτός επικράτειας στο οποίο προχώρησαν προχθές το βράδυ ήταν εκείνο που σκότωσε τον Φουάντ Σουκρ, κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο πέντε αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ανέφερε ότι ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε όταν πυροδοτήθηκε βόμβα κρυμμένη για σχεδόν δυο μήνες στην κατοικία όπου διέμενε, παρότι θεωρητικά το κτίριο φυλάσσεται αυστηρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης, καθώς αποτελεί μέρος πελώριου συγκροτήματός τους σε πλούσια συνοικία στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Geolocation of the building in northern Tehran where Ismail Haniyeh was reportedly assassinated: 35.81931, 51.41559. An Iranian official shared the image with @farnazfassihi, and it is circulating on Telegram. Green cloth and rubble is visible on the east side of the building. pic.twitter.com/gDi1vMfDbr

— Christiaan Triebert (@trbrtc) July 31, 2024