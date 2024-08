Ο Ισμαήλ Χανίγια, κορυφαίος ηγέτης της Χαμάς, δολοφονήθηκε την Τετάρτη με εκρηκτικό μηχανισμό που εισήχθη κρυφά στον ξενώνα της Τεχεράνης όπου διέμενε, σύμφωνα με επτά αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρανών, και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, υποστηρίζουν οι New York Times.

Η βόμβα είχε κρυφτεί πριν από περίπου δύο μήνες στον ξενώνα, σύμφωνα με πέντε από τους αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζει η αμερικανική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο ξενώνας διοικείται και προστατεύεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου συγκροτήματος, γνωστού ως Neshat, σε μια αριστοκρατική γειτονιά της βόρειας Τεχεράνης.

