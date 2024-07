Η Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για τις απειλές θανάτου κατά τριών ισραηλινών αθλητών μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μέλη της ολυμπιακής αποστολής, ανακοίνωσε την Κυριακή η εισαγγελία του Παρισιού. Ο υπουργός Εσωτερικών τη Ζεράλ Νταρμανέν ανέφερε το περιστατικό και το γραφείο του δήλωσε ότι η έρευνα θα διεξαχθεί από το εθνικό όργανο κατά του διαδικτυακού μίσους (υποδιεύθυνση στην αντίστοιχη τους Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη σύνδεση με το Ιράν ή άλλη ξένη χώρα. Επίσης, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ αυτού του περιστατικού και της παράνομης διαρροής προσωπικών δεδομένων ισραηλινών αθλητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

Το Ισραήλ προειδοποίησε την Πέμπτη τη Γαλλία για ενδεχόμενες απειλές από ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν εναντίον ισραηλινών αθλητών και τουριστών κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Παρισιού. Ανεπιθύμητους έχει χαρακτηρίσει τους Ισραηλινούς αθλητές και βουλευτής του κόμματος Ανυπόταχτη Γαλλία, ζητώντας τον αποκλεισμό τους. Ενώ η ισραηλινή αποστολή γιουχαρίστηκε κατά την είσοδό της, αλλά και κατά την ανάκρουση του εθνικού της ύμνου σε αγώνα ποδοσφαίρου.

The sabotage of railway infrastructure across France ahead of the @Paris2024 Olympics was planned and executed under the influence of Iran’s axis of evil and radical Islam. As I warned my French counterpart @steph_sejourne this week, based on information held by Israel, Iranians…

