Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ και η αντιπροσωπεία του κρατήθηκαν μέσα στο αεροσκάφος τους μετά που προσγειώθηκαν στο Παρίσι λόγω «απειλής» για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης (όπως το σάιτ του Jewish News Syndicate και το Kan) και το Al Jazeera, o Χέρτζογκ και οι συνεργάτες του δεν αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο παρά μόνο 40 λεπτά μετά που έφτασαν στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρίσι το απόγευμα της Τετάρτης.

«Καθυστέρησαν για 40 λεπτά λόγω ανησυχίας για την ασφάλειά τους. Ο πρόεδρος και η αντιπροσωπεία του αποβιβάστηκαν τώρα και συνέχισαν το πρόγραμμα όπως είχε προγραμματιστεί», ανέφερε εκπρόσωπος των γαλλικών αρχών σε γραπτή δήλωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

#BREAKING: Israeli President Herzog and his delegation have landed in Paris but remain on the plane due to a reported security incident. pic.twitter.com/GoQrFanTDa

— War Intel (@warintel4u) July 24, 2024