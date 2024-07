Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφθασε σήμερα στον Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο πρέπει να προσπαθήσει να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει τη χαρά να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «τους ερχόμενους μήνες» για το τέλος της θητείας του τελευταίου.

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση των δύο ηγετών:

JUST IN: Pres. Biden welcomed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the Oval Office for a bilateral meeting.

«I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel,» Netanyahu told Biden. https://t.co/bLw8hsMyhA pic.twitter.com/YsZNP5DmCh

— ABC News (@ABC) July 25, 2024