Τουλάχιστον 39.145 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 90.257 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το τελευταίο 24ωρο, 55 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 110 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η δορυφορική διαδικτυακή υπηρεσία Starlink του Έλον Μασκ έχει ενεργοποιηθεί σε ένα νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας με τη βοήθεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ, όπως δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας του Κόλπου, σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ευχαρίστησε τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία για την υποστήριξη του νοσοκομείου εκστρατείας των ΗΑΕ στη Γάζα, όπου πολλές εγκαταστάσεις υγείας έχουν καταστραφεί σε εννέα και πλέον μήνες πολέμου.

«Το Starlink είναι τώρα ενεργό σε νοσοκομείο της Γάζας με την υποστήριξη του @UAEmediaoffice και του @Israel», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, πέντε και πλέον μήνες μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης για τη χρήση του Starlink στο νοσοκομείο στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Starlink is now active in a Gaza hospital with the support of @UAEmediaoffice and @Israel

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2024